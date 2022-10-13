التعليم العالي: ضبط ثلاثة كيانات وهمية في حملات للوزارة على مدار أسبوع

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها وفقاً لتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن مجابهة وضبط المؤسسات التعليمية غير المرخصة وتدعي انتسابها للوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافتا إلى أن اللجنة نجحت خلال الأسبوع الجاري في مداهمة وضبط أكثر من 3 كيانات ومؤسسات وهمية غير معتمدة أو مرخصة تقوم بمزاولة المهنة دون سند قانوني.

التعليم العالي: يجب على الطلاب التواصل مع الوزارة

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية تواصل عملها ليل نهار لمجابهة أي مؤسسات غير قانونية تدعي تقديمها للخدمات التعليمية دون سند قانوني، مشيراً إلى أنه في إطار حملات التطهير التي تقوم بها الوزارة سيتم الكشف عن تفاصيل إحدى الضبطيات الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الوزارة للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية المختلفة ومدى قانونيتها في منح الشهادات من الجهات المختصة

مجابهة الكيانات الوهمية

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قرارا بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهامها رصد الأنشطة التسويقية للمؤسسات والكيانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها على أن يتم رفع تقرير دوري في هذا الشأن للوزير لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائي.