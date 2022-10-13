«التعليم العالي» تسدل الستار على تنسيق الجامعات الخاصة خلال ساعات

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، غدا، الستار على تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2022، بغلق باب التسجيل والقبول عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، حيث يتم التسجيل والقبول وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن أيضا وتتمثل في الالتزام بالمعايير والضوابط المتبعة في هذا الشان، أبرزها الالتزام بإجراءات فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، مشيرًا إلى أنّ غدا الجمعة سيًغلق باب التسجيل والتقدم عبر الموقع الإلكتروني وفقاً لقرارات المجلس، منوهًا بأنّ الدراسة للعام الجامعي الجاري 2022-2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا.

تنسيق الكليات 2022

و من ناحيته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، انتظام الدراسة للعام الجامعي الجاري 2022-2023، لافتا إلى أنّه وفقاً لقرارات الأعلى للجامعات سيتم غلق باب التسجيل للتقدم والالتحاق بمختلف الكليات، غدا، للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العام وما يعادلها من شهادات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال الدراسة، مشيرا إلى أنّ امتحانات الميدتيرم في موعدها.