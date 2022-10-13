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الموسيقات العسكرية تشكل زهرة اللوتس محتضنة الأهرامات وأغصان الزيتون «صور»

كتب:

شريف سليمان
10:51 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
جانب من العرض

جانب من العرض

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، حيث شهد عرض الموسيقات العسكرية.

وتقدّم رجال الموسيقات العسكرية وطالبات المعهد الصحي للقوات المسلحة، بمشاركة 1400 عازف وعازف، وأظهروا مدى ما وصلوا إليه من تدريب راقٍ.

وشكل عازفو الموسيقات العسكرية على نغمات آلاتهم، زهرة اللوتس وهي تحتضن مسلات حضارتهم وأهراماتها ومفتاح حياتها.

كما جسّد العازفون أغصان الزيتون وحمامة السلام؛ لإرساء صور السلام والمحبة والإخاء.  

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بقلم شريف سليمان