بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية كتب: شريف سليمان 09:40 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية. اقرأ المزيد: أول دروس التربية الوطنية برعاية السيسي: مصر دولة ولها هوية السيسي يستعرض مشروع «مستقبل مصر» في محافظتي المنيا وبني سويف (فيديو) السيسي يوجّه بإنشاء شبكة طرق متكاملة لاستيعاب التنمية بمشروع «مستقبل مصر» السيسي يوجه بالنهوض بالطيران المدني ليتكامل مع التنمية الشاملة في كل قطاعات الدولة السيسي لـ مدير «الصحة العالمية»: تغطية التأمين الشامل لكل المصريين أولوية وطنية مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تشيد بجهود السيسي لمواجهة تغير المناخ السيسي الرئيس السيسي طلاب الكلية الحربية تخريج دفعة جديدة بقلم شريف سليمان