مجموعات العرض العسكرية تتدفق إلى ساحة الاحتفال على موسيقى طبول الحرب (صور)

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وعلى موسيقى طبول الحرب وفي منتصف ساحة العرض، ظهرت مجموعة حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة، رمز العزة والكرامة، وتدفق إلى ساحة الاحتفال مجموعات العرض العسكرية، لخريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وعلى يسار المنصة، ظهر قائد طابور العرض العسكري وخلفه حملة الأعلام، يتقدمهم علم القوات المسلحة، وأعلام الكليات العسكرية وكلية الشرطة، ومجموعة أعلام كتائب وسرايا الكليات العسكرية.

ومرّ أمام المنصة المجموعة الأولى لخريجي الكلية الحربية، ومجموعة الشرطة، في حملة وطنية رائعة تنم عن الترابط والإخاء بين ذراعي الأمة؛ الجيش والشرطة.

كما مرت المجموعة الثانية أيضا، وهي المجموعة الثانية لخريجي الكلية الحربية، ومجموعة خريجي الكلية الجوية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، وظهر في سماء العرض طليعة القافزين الحر لرجال المظلات يحملون علم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.