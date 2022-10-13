السيسي يحيي أسر خريجي الكليات العسكرية: أمنياتي بالتوفيق لأبنائي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والاحترام لأسر خريجي الكليات العسكرية، متمنيّا لأبناءه الخريجين من الضباط كل التوفيق في حياتهم.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، أنّ التخرج خطوة مهمة ورائعة وعظيمة في حياة الطلاب، سواء خريجي الكليات العسكرية أو المدنية، متابعا أنّ الصعّاب يمكن التغلب عليها بدعم من الله وبمشيئته.

السيسي: الأزمات تنتهي وتبقى الأوطان

وأكد الرئيس أنّ الأزمة التي نمر بها الآن، حتى وإن كانت لها آثار صعبة ستنتهي بفضل الله، وستبقى الأوطان، والبلاد، والاستقرار، والأمان، والسلام؛ لأنه لا توجد دولة ستتقدم وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار.