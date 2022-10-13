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السيسي: أزمات العالم ستختفي كما انتهت «كورونا» و«الإرهاب»

كتب:

شريف سليمان
12:03 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأزمات التي عاشتها مصر والعالم، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، قائلا إنّ العالم عاش قبل نحو 3 أعوام أزمة بسبب فيروس كورونا، وارتدوا الكمامات واتخذوا إجراءات احترازية، متابعا أنّ العالم تخيّل وقتها أنّ العالم سينتهي، لكن الأمور انتهت للأفضل الآن.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، أنّ أزمة كورونا عبرت كما عبرت أزمات أخرى كثيرة، منها الإرهاب الذي كان يضرب بلدنا في 2013 و2014، وكنا نرى الشهداء والمصابين ونتساءل هل يستمر الوضع هكذا، متابعا أنّه كان على يقين بأنّ الأزمة ستمر، ومن يقرأ التاريخ سيتأكد مما أقول.

وأكمل الرئيس السيسي، أنّه لا حال يدوم، وأنّ يد الله الطيّبة موجودة معنا دائما، مشيرا إلى أنّ المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم ستمرّ، كما مرّت الكثير من الأزمات بسلام.

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية
بقلم شريف سليمان