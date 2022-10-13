الرئيس السيسي: مصر تقف على أرض صلبة.. وسنعبر كل المصاعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهد الذي يبذل ليس فقط من رجال الجيش والشرطة بل من كل مواطن مصري؛ للحفاظ على الدولة المصرية مشكور جدًا، مشيرا إلى أنّ هذا يجعل 104 ملايين مواطن وأكثر على أرض مصر يعيشون على وجود أمل.

الرئيس: سنعبر كل المصاعب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الكلية الحربية أثناء حضوره تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أننا سنعبر بخير كل المصاعب، مؤكدًا أنّنا نقف على أرضٍ صلبة، فلا نواجه تحديات كبيرة مثل أي بلد أخرى، وسنحقق الأمن والاستقرار.