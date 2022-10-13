رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الرئيس السيسي: مصر تقف على أرض صلبة.. وسنعبر كل المصاعب

كتب:

محمود البدوي
11:59 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهد الذي يبذل ليس فقط من رجال الجيش والشرطة بل من كل مواطن مصري؛ للحفاظ على الدولة المصرية مشكور جدًا، مشيرا إلى أنّ هذا يجعل 104 ملايين مواطن وأكثر على أرض مصر يعيشون على وجود أمل.

الرئيس: سنعبر كل المصاعب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الكلية الحربية أثناء حضوره تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أننا سنعبر بخير كل المصاعب، مؤكدًا أنّنا نقف على أرضٍ صلبة، فلا نواجه تحديات كبيرة مثل أي بلد أخرى، وسنحقق الأمن والاستقرار.

اقرأ المزيد:

السيسي يحيي أسر خريجي الكليات العسكرية: أمنياتي بالتوفيق لأبنائي

مدير الأكاديمية العسكرية يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله

السيسي يقلّد أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية نوط الواجب (صور)

السيسي يشهد عرضا لقوات المظلات في سماء الكلية الحربية
بقلم محمود البدوي