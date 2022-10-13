السيسي لخريجي الدفعات الجديدة من الكليات العسكرية: دوركم كبير

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الضباط الجدد من خريجي المعاهد والكليات العسكرية، مؤكدًا أنّ دورهم كبير جدا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء حضوره تخرج دفعات جديدة من المعاهد والكليات العسكرية، أنّ الدولة حريصة على ذكر أسماء الشهداء وتكريمهم، متابعًا بأنّه على كل إنسان أن يتذكّر أن هناك أسر قدمت أبناءها ليعيش الشعب في أمن وأمان، هذا دور الجيش حماية وصون الوطن.

السيسي: دور الجيش حماية وصون الوطن

وتابع: «أقول للأهالي ولكم، افرحوا، المسؤولية زادت، هذه خطوة للأمام، ربنا يوفقكم فيها، ويحفظ مصر، وتكونوا في أمن وسلامه».

وأدي حضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، سلام الشهيد.