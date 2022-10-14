في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم التكامل بين المبادرات الرئاسية، وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، في إطار مبادرتي «حياة كريمة» و«مراكب النجاة»، بهدف عمل دورات تدريبية للشباب داخل المحافظات، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير فرص لهم، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الدورات التدريبية للعمل ضمن مبادرتي «حياة كريمة»و«مراكب النجاة»، وفقا لبيان وزارتي الإسكان والمرافق والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل الدورات التدريبية

- التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

- توفير فرص عمل.

- تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار مبادرة «مراكب النجاة».

- رفع الوعي المجتمعي.

- تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا.

- يتم إعطاء المتدرب حقيبة تضم الأدوات والمعدات التى تساعده على البدء الفوري فى ممارسة العمل بالحرفة التى تم تدريبه عليها.

- صرف بدلات انتقالات مادية أثناء فترة التدريب.

- حصول الشباب المشاركين بالدورات على شهادة تدريب على الأعمال الحرفية من جهات التدريب التابعة لوزارة الإسكان.

- حصول الشباب المشاركين على شهادة إتمام الدورات تصدر مشتركة من وزارتي الإسكان والهجرة.

المرحلة الثانية من الدورات التدريبية داخل المحافظات للشباب

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنا في بيان لهما عن أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من التدريب خلال أيام، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل 675 من شباب محافظات (الدقهلية – الفيوم – البحيرة – الغربية)، ومن يرغب في الالتحاق بالدورات التدريبية بالمراحل القادمة يمكنه ملء استمارة على الرابط التالي

https://forms.gle/eMowCmJ7AE4aN7b4A.