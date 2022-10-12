«الهجرة»: إعفاء كل سيارات المصريين بالخارج من الجمارك «هيحطوا وديعه بالقيمة»

قالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم، أقر فيه المجلس، بقرار بمشروع قانون بخصوص إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وكل المصاريف الجمركية الخاصة بالمصريين بالخارج، في مقابل أن يتم وضع الجمارك والضرائب في وديعة بالبنوك بالعملة الصعبة.

جندي: سيحصل المصريين على أموال الودائع بعد 5 سنين بالجنيه المصري

أضافت «جندي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يحق للمصريين الذين قاموا بإيداع تلك الأموال في ودائع بالبنوك المصرية فسيحصل المصريين بعد 5 سنوات على تلك الوديعة، لكن بالجنيه المصري.

جندي: الوديعة هتكون بقيمة الجمرك

واستطردت: أن «الوديعة هتكون بقيمة الجمرك، ومشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب، حيث يحق لكل مصري مقيم بالخارج جلب سيارة هو أو أي فرد من عائلته أكبر من 18 عام، وسيتم تحديد كل أنواع السيارات من قبل الجمارك بمصلحة الجمارك وسيتم الإعلان عنها، ومينفعش موديل السيارات أقدم بـ3 سنين علشان الحفاظ على البيئة».

وأوضحت أن المواطن سيتم وضع وديعه بالدولار في أحدى البنوك المصرية لحساب وزارة المالية باسم مستجلب السيارة، «الوديعة هتتحط في البنوك لمدة 5 سنين ثم سيتمكن صاحب العربية بفك الوديعه ويحصل عليها كاملة بسعر صرف الجنيه المصري في حينه».

وتابعت: «طلب الإعفاء من الجمارك لسيارات المواطنين المصريين بالخارج ده كان رغبة من المصريين بالخارج بقالها 15 سنة، وهما كانوا بيصارعوا علشان تحصل، والحكومة اشتغلت عليها وأول ما جيت حطيت كل طلبات المصريين بالخارج في قائمة وعملنا شغل عليها في جميع الوزارات والمؤسسات».