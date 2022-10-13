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يوري مرقدي لـ«الوطن»: اعتزلت الفن وليس لدي مبررات أصرح بها

كتب:

محمود الرفاعى
04:06 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
يوري مرقدي

يوري مرقدي

أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، اعتزاله الفن بشكل نهائي بدون الخوض في تفاصيل الاعتزال.

يوري مرقدي: أفضل الفن في العتمة

وقال «يوري» في تصريحات لـ«الوطن»، بعد كثرة الأخبار ونشر صفحات غير موثقة خبر الاعتزال خبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اعتزل بالفعل: «نعم اعتزلت الفن، وليس لدي أي مبررات أقولها لوسائل الاعلام».

وكتب يورى مرقدي عبر صفحته بموقع انستجرام: «عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية.. أفضل الفن في العتمة.. I’m out».

وقدم «يوري» خلال مشواره الفني، عددًا من الألبومات الغنائية، أبرزها «حبس النساء، بحبك موت، يا قاسية»، وتوقف بعدها عن الغناء فترة، ثم عاد مرة أخرى في عام 2011 بأغنية «حدا مش أنا».

يوري مرقدي قدم فيلم «الحياة منتهى اللذة»

وقدم في السينما المصرية، فيلمًا ناجحًا بعنوان «الحياة منتهى اللذة» مع النجمتين منة شلبي وحنان ترك، وقدم فيه واحدة من أهم وأشهر أغنياته «شفتي وصلتي بيا لفين».

عاد يوري مرقدي للتمثيل مرة أخرى من بوابة الدراما اللبنانية مع الفنانة رولا سعد، إذ قدما مسلسل «مجنون فيكي».

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