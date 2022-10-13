«زراعة أزهر أسيوط» وطلابها ينظمون ممرا شرفيا لعميدها السابق

نظمت إدارة كلية الزراعة بجامعة الأزهر فرع أسيوط ممرا شرفيا لتكريم عميدها السابق الدكتور سالم فهمي لرد الجميل على تعاونه وما تقدمه من إنجازات للكلية خلال ولايته التي امتدت إلى خمسة أعوام بالتعاون مع جميع منسوبي الكلية استكمالًا لما حققه أصحاب عمداء الكلية السابقين من إنجازات.

لفتة إنسانية راقية ورائعة على تكريم أحد رموز الكلية وقادتها

وحرص مجلس كلية الزراعة بأزهر أسيوط وأعضاء هيئة التدريس والمعاونين وفي طليعتهم الدكتور مصطفى عبدالحميد أبو العنين عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد أبو الحمد عبدالمقصود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في لفتة إنسانية راقية ورائعة على تكريم أحد رموز الكلية وقادتها.

واصطف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية من الجانبين والتصفيق وانهالت عبارات الشكر والثناء جعلت عميد الكلية السابق في قمة سعادته من هذا التقدير والتكريم الذي كاد ينسيه ما ذاقه من ألم وتعب في مواصلة النجاح.

فتح الدراسات العليا لمعظم أقسام الكلية العلمية

وذكر الدكتور حازم العريان، مدرس بالكلية، ما قام به الدكتور سالم فهمي محمد عميد الكلية السابق خلال فترة عمادته، حيث تم استكمال فتح الدراسات العليا لمعظم أقسام الكلية العلمية، وفتح بعض الشعب الجديدة، وتجهيز قاعة للمناقشات والمؤتمرات بالكلية، وتطوير مكتبة الكلية، وتخصيص مكتبة للدراسات العليا، والعمل على رفع كفاءة مزرعة الكلية البحثية، إضافة إلى إثراء العلمية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالحميد أن هذا التكريم جاء إرساءً لمبادئ وقيم أسرة الكلية في تقدير الكبير وإرجاع الفضل لأهله، وعملًا بالحديث الشريف: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».