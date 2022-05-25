بالهتافات والتصفيق والورود.. ممر شرفي من الطلاب لأستاذ جامعي تكريما لعطائه

قال الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى كمال رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة الأزهر سابقًا، إنه بلغ من العمر 76 عامَا، وكان يشغل منصب رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة الأزهر، لكنه الآن يشغل منصب رئيس قسم التشريح في طب الدلتا، وفوجئ بتجهيز الطلاب ممرا شرفيا لتكريمه.

وأضاف أن مجموعة من الطلاب طلبوا منه التوجه معهم للحديث حول الشأن التعليمي، وتوجه معهم على الفور وقام بالنزول من المبنى رغم عدم معرفته بهذا الاحتفال، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التأخر عن طلابه حال احتياجهم اليه حتى في أوقات راحته، حيث أنه يتوجه إلى العمل من منزله بالقاهرة في الرابعة صباحًا ليصل مقر عمله في التاسعة صباحًا.

تكريم الطلاب أهم من تكريم الرؤساء والوزراء

وأضاف «كمال»، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الاعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج « 8 الصبح » على قناة « dmc»، أنه فوجئ بهذا الممر الشرفي في الساعة العاشرة والنصف صباحًا والذي شارك فيه جميع طلاب الكلية، وتضمن الممر الشرفي ورود وهتافات وتصفيق، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التى يرى بها ممر شرفي، رغم السنوات الطويلة التى قضاها في التدريس، حيث أنه قام بالتدريس للطلاب وطلاب الدراسات العليا في معظم الدول العربية، وأن هذا الشعور بالتقدير والامتنان لم يشعر به في التكريمات التي حصل عليها من قبل رغم أنها كانت من رؤساء ووزراء وحصوله كذلك على عضو هيئة تدريس مثالي 4 مرات.

وأوضح رئيس قسم التشريح بكلية الطب جامعة الدلتا أن عمله يبدأ كل يوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا داخل الجامعة التي تعد مقرا العلم، وأنه طوال هذا الوقت يمكث مع الطلاب داخل المدرج أو المعمل، مشيدًا بجامعة الدلتا التي تعد صرحا علميا جديدا وأن دراسة الطب بها بدأت منذ عامين وتضم نخبة ممتازة ومنتقاه من أساتذة الطب في مصر، موضحًا أنه يتعامل مع الطلاب كأبنائه وأنهم يلتفون حوله حتي في أوقات الراحة للاستفادة من العلم أو لأخذ مشورة في مشكلاتهم الشخصية.

طلاب مصر هم أفضل طلاب العالم

وأكد أن طلاب مصر هم أفضل طلاب العالم، مشيرًا إلى أنه تعامل مع الكثير من الطلاب في أوروبا ولكنه لم يشعر بهذا الشعور الأبوي والأخوي والوفاء، إلا من طلاب مصر، لافتًا إلى حرصه على الاحتفال بالطلاب الأوائل بجامعة الأزهر بحضور رئيس الجامعة ووزير الصحة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التى يحتفل الطلاب به، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطالب والأستاذ هي علاقة مستمرة طوال العمر، وأن دائمًا ما يغمره في الجامعة شعور بأنه وسط عائلته، ولديه أكثر من 500 ساعة على اليوتيوب لفيديوهات يتعلم منها طلاب الطب في أنحاء الوطن العربي.