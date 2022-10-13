3 طرق لتوفير المال عند حجز الرحلات عبر الإنترنت.. «سافر براحتك»

يرغب الكثير من الأشخاص في السفر حول العالم، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المختلفة والمأكولات التي تشتهر بها المدن، لكن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يكون عائقًا أمام تحقيق ذلك الحلم، لذا يبحث البعض عن طرق الحصول على رحلات طيران بأسعار رخيصة الثمن.

وكشف أحد خبراء السفر، ويدعى «يان» والشهير بـ«كينج كريديت» عبر موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، بعض الأساليب البسيطة لخفض التكاليف عند حجز الرحلات عبر الإنترنت، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أوقات اختيار الرحلات الجوية

أوضح «يان» أن الرحلات الجوية بين الثلاثاء الساعة 12 صباحًا حتى الأربعاء الساعة 11 مساءً غالبًا ما تكون أرخص، ومن الأفضل تجنب السفر من الخميس 12 صباحًا حتى يوم السبت 12 ظهرًا، إذ تميل الأسعار إلى الارتفاع.

استخدام وضع «المتصفح الخفي»

نصح خبير السفر باستخدام وضع التصفح المتخفي في مواقع الويب مثل «جوجل كروم»، عند حجز الرحلات لإبقاء الأسعار منخفضة، معللا ذلك بأن شركات الطيران ترفع أسعارها تلقائيًا، إذا شاهدت الشخص تبحث مرارًا وتكرارًا عن تذاكر إلى نفس الوجهة، ولن تتمكن مواقع الويب الخاصة بشركة الطيران من تخزين أيًا من معلومات المستخدم والرد على بحثه.

حجز الرحلات عبر «VPN» يسمح استخدام شبكة «VPN» خلال البحث عبر الإنترنت، بالتصفح بشكل آمن، ويمنع شركات الطيران من مراقبة عمليات بحث المستخدم المستمرة عن الرحلات، وبالتالي تجنب رفع الأسعار.