8 شركات روسية تحصل على تصاريح بتنظيم رحلات جوية إلى شرم الشيخ والغردقة

أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ. وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الجمعة، أن التصاريح منحت لشركات «إيروفلوت» و«بابيدا» و«راسيا» و«S7» و«Smartavia» و«Ural Airlines» و«Nordwind» و«Azur Air».

وكانت مصر قد أعربت عن ترحيبها بالقرار الذي صدر عن روسيا في 8 يوليو الماضي، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

كما أكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، التي تشهد زخما في مختلف المجالات.