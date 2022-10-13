«صالح» يهنئ عبداللطيف رشيد بمناسبة توليه رئاسة جمهورية العراق

هنأ الرئيس العراقي المنتهية ولايته، برهم صالح، رئيس الجمهورية الجديد المنتخب، عبد اللطيف رشيد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله.

شرف العمل رئيسا للجمهورية

وذكر «صالح» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماع للتدوينات القصيرة «تويتر»: «تشرّفت بموقعي رئيسًا لجمهورية العراق، والتزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزمًا بهذه المبادئ».

تشرّفت بموقعي رئيسًا لجمهورية العراق، والتزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزمًا بهذه المبادئ.



بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله. — Barham Salih (@BarhamSalih) October 13, 2022

من هو الرئيس الجديد؟

الرئيس العراقي الجديد لطيف رشيد، ولد عام 1944 في إقليم كردستان، وانضم للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبزر اسم كمعارض عراقي بارز عند انتخابه لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عان 1992 حتى سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003، وفي نفس العام أصبح رشيد وزيرا للموارد المائية وظل في المنصب حتى 2010 ثم أصبح مستشارا للرئيس الجمهورية إلى أن تم اختيار مساء اليوم الخميس ليصبح الرئيس الثاني عشر لدول العراق.