وزير صحة العراق يزور صندوق مكافحة الإدمان للاستفادة من التجربة المصرية

زار الدكتور هاني العقابي وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بدولة العراق، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في حضور ميرنا أبو حبيب نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تأتي الزيارة في إطار الاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم مره أخرى في المجتمع وخفض الطلب على المخدرات، وضم الوفد كل من الدكتور رياض الحلفي مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق، والدكتور وسام حسين التميمي مدير قسم الصحة الدولية، والدكتورة علياء خالد مسؤولة المنظمات الدولية بوزارة الصحة العراقية، وروكان عبد الخالق نائب السفير العراقي في القاهرة، والدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعراق.

العراق تستعين بتجربة الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

وجاءت الزيارة بترشيح من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم مره أخرى في المجتمع وخفض الطلب على المخدرات، حيث تعتبر الأمم المتحدة تجربة مصر من التجارب الرائدة في المنطقة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الزيارة محاور عمل الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وتضمنت المحاور الخاصة بالحوكمة وبناء قواعد البيانات والوقاية المبكرة، وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين تعزيزا للتعافي ومنع الانتكاسة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

كما تطرق إلى توفير التدريب للمتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ودمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 0.5% بعدما كانت 12% عام 2014، بجانب حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وانخفضت أيضا نسبه التعاطي للعاملين أيضا الى 0.5% بعدما كانت 8% عام 2019 بالتوازي مع برامج التوعية، وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض «عثمان»، الحملات الإعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة اللاعب محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، حيث نتج عن الحملة زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بنسبة 400% وكذلك البرامج التوعوية في مراحل التعليم المختلفة كما سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2025 ،كذلك تم إطلاق أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهني»، فى الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة .

تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الإدمان

من جانبه، أشاد الدكتور هاني العقابي وزير الصحة العراقي بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات واصفا التجربة بالرائدة على مستوى الوطن العربي، وتفقد الوزير والوفد المرافق له الخط الساخن للصندوق 16023 واطلع على آليات عمل الخط الساخن في كيفية تلقي المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية، معربا عن أمله في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وأيضا تنفيذ البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما قام بزيارة أحد المراكز العلاجية التي يقدم الصندوق الخدمة بها واطلع علي تفاصيل البرنامج التأهيلي لمرضي الإدمان والذي يتضمن التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والرياضي.

ووجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر للاستفادة من التجربة المصرية، ودعا وزير الصحة العراقي صندوق مكافحة الإدمان إلى زيارة دولة العراق للاطلاع على آليات العمل في علاج الإدمان وكيفية تقديم الدعم لهم للاستفادة من التجربة المصرية.