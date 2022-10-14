وزير التنمية المحلية: ضخ استثمارات بقيمة 36 مليار جنيه لتحسين البيئة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تبنت مبادرة المشروعات الخضراء والذكية لمواجهة التغير المناخي، وأثمرت المبادرة عن 6 آلاف مشروع أخضر وذكي قدمته شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني وجار التقييم حاليا لتنفيذ 162 مشروعًا.

وأشار إلى أن أزمة التغيرات المناخية تعد أكبر أزمة عالمية تواجه جميع الدول بلا استثناء، لافتاً إلى أن مفهوم التغير المناخي يختلف عن التلوث البيئي فهو عبارة عن اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وتغير في الظواهر الطبيعية مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المحيطات وحدوث فيضانات، كما له تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي وانتشار أنواع من الأوبئة.

مبادرات على هامش قمة المناخ العالمي

وأعلن آمنة خلال المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية، عزم وزارة التنمية المحلية طرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات على هامش قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ بينها مبادرة التكامل الأفريقي بشأن منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، ومبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا، وملتقي تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ، ومبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP27 في المنتدى الحضري 2024 ومؤتمر المدن الافريقية 2025.

زراعة 10 مليون شجرة

وتابع، أنه جار زراعة 10 مليون شجرة خلال عام ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظات إلى اللون الأخضر، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تبذل قصارى جهدها في هذا الملف، ومنذ 2014 وحتى الآن تم ضخ استثمارات لتحسين البيئة تتخطى 36 مليار جنيه شملت إقامة محطات وسيطة ومدافن صحية وشراء وصيانة معدات نظافة وبناء مصانع لتدوير مخلفات، وتحسين وتجميل مداخل المدن والقرى.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع شركاء التنمية تعمل على تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، للحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف، كما يتم تطهير مصرف كتشنر الواقع بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية من خلال تطبيق منظومة المخلفات الصلبة.