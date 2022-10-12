التنمية المحلية: إغلاق 2784 سنتر دروس خصوصية منذ بداية العام الدراسي

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن عدد مراكز الدروس الخصوصية التي جرى غلقها بلغ 2784، على مستوى الجمهورية منذ انطلاق العام الدراسي الحالي.

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، على أولياء الأمور والطلاب دور كبير في محاربة سناتر الدروس الخصوصية والابتعاد عنها وعدم تشجيعها والإبلاغ الفوري عن أي سنتر مفتوح من خلال الاتصال أو إرسال شكوى لمبادرة «صوتك مسموع»، أو إبلاغ غرف عمليات المحافظات والوحدات المحلية.

مصادرة مضبوطات السناتر التعليمية

أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن حملات الأحياء والمدن مع الجهات المختصة مستمرة للتصدي لمراكز الدروس الخصوصية، وتجري مصادرة المضبوطات داخل أي مركز تعليمي مخالف وغلقه وتشميعه.

حملات لمتابعة مواعيد عمل المحلات

وأشار إلى أن استمرار حملات متابعة الالتزام بمواعيد عمل المحلات والمطاعم والورش والمقاهي والمولات التجارية بكل المحافظات، وفق المواعيد الشتوية، وهي حتى حتى العاشرة مساء للمحلات والمولات، ومد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والعطلات، و12 منتصف الليل للمطاعم والمقاهي، ومد العمل ساعة أيام الإجازات والجمعة والخميس.