حصاد «الهجرة» خلال أسبوع.. حل أزمة تعطل سفينة 3 بحارة مصريين في قبرص

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تقريراً سلّطت من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، وهو كالآتي:

1) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، استجابة لطلب المصريين بالخارج، وأشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتعاون وزارات ومؤسسات الدولة؛ لتحقيق مطلب مهم لأبنائنا في الخارج.

2) التقت وزيرة الهجرة 40 شخصًا من كبار المستثمرين المصريين في الخارج؛ لبحث رؤيتهم لآليات إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين في الخارج، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في مصر ومقترحاتهم؛ للمشاركة في مختلف المجالات، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

3) التقت السفيرة سها جندي عددًا من أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو؛ بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»؛ لعرض أبرز المحفزات للمصريين بالخارج، في إطار استدامة التواصل معهم.

4) تواصلت الوزيرة لحل مشكلة تعطل سفينة 3 من البحارة المصريين في قبرص، والتنسيق مع وزارة الخارجية، حتى تم الحل وتسوية مشكلتهم، وصيانة السفينة تمهيدًا لعودتهم سالمين.

5) وزارتا الهجرة والتعليم العالي تعلنان نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والمتقدمين للاختبارات للمرة الثالثة، واستعداد لاستقبال أبنائنا في عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.

6) وزارتا الهجرة والإسكان تعلنان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«مراكب النجاة»، وتدريب 675 شابًا من 4 محافظات بمراكز تدريب «المركزي للتعمير» و«القابضة للمياه والصرف»، وفتح المرحلة الثانية للتدريب خلال أيام.

7) وزارة الهجرة تعلن إدراج مجموعة جديدة، مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة، في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج THAMM.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة رسالة إلى مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم قائلة: «لا بد أن تتأهلوا لكيفية التعامل والاندماج في المجتمع الألماني، كما أنكم تمثلون مصر وكل ما ستقدمونه من عمل وحرفية والتزام يعكس صورة وطنكم في وسط المجتمع الذي ستقيمون فيه».

8) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السفير الأسترالي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وأكدت الوزيرة ضرورة الاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في المركز المصري الألماني، مقترحة بتصميم نموذج مشابه يتعاون فيه الجانبين المصري والأسترالي.

9) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي السفير محمود عفيفي سفير مصر الجديد بجمهورية التشيك؛ لتعزيز التعاون المشترك لصالح الجالية المصرية، والترويج لفرص الاستثمار الصناعي والسياحي في مصر.

10) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل النائبة شيماء حلاوة والنائب عزت القاضي عضوي مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وذلك في ضوء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استعراض الطلبات والمقترحات التي من شأنها خدمة وتلبية احتياجات المصريين بالخارج، شهد اللقاء عرضًا لكافة المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة المصريين في الخارج، وبحث كافة خطوات إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج.

11) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة إسراء نوار، لبدء إذاعة برنامج من تقديمها بعنوان "صالون سي سات مع إسراء نوار" بقناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية وزارة الهجرة، حيث يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري.

يذكر أن الدكتورة إسراء نوار تعمل مدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة تشابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وهي إحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي نظمته وزارة الهجرة.