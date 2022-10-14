أحد أبطال حرب أكتوبر: نصر 1973 ملحمة تاريخية تعكس قوة الإرادة.. «فيديو»

قال اللواء طيار حسن محمد حسن مدير الكلية الجوية الأسبق والحاصل على وسام نجمة سيناء في حرب أكتوبر، إنّ نصر أكتوبر ملحمة تاريخية، موضحًا أن عيد القوات الجوية يوم 14 أكتوبر يتزامن مع الضربة الجوية التي قمنا بها من خلال 220 طائرة ضربت 20 هدفا بينها 3 مطارات ومدفعين بعيديّ المدى إلى جانب مطار تمادا.

العدو حاول ضرب مطار المنصورة بـ 120 طائرة وفشل

وأضاف مدير الكلية الجوية الأسبق والحاصل على وسام نجمة سيناء في حرب أكتوبر، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد: «العدو حاول ب ـ120 طائرة ضرب مطار المنصورة وفشل في ذلك، العدو لم يبدأ منذ الرابع عشر من أكتوبر، حيث حاول ضرب المنصورة ومطار أبو حماد ومطار الصالحية، وكان ذلك في السابع من أكتوبر وفشل، ويوم التاسع من أكتوبر فشل أيضا في تحقيق هدفه».

في العاشر من أكتوبر نجح العدو في ضرب مطار أبو حماد

وتابع مدير الكلية الجوية الأسبق والحاصل على وسام نجمة سيناء في حرب أكتوبر: «في العاشر من أكتوبر نجح العدو في ضرب مطار أبو حماد بقنابل لم تكن موجودة مع حلف شمال الأطلسي، وعندما ذهب فريق الإزالة للتعامل معها انفجرت فيه، ثم تحرك فريق إزالة آخر فانفجرت فيه أيضا، واعتقدنا أنها قنابل زمنية وفضلنا الانتظار».

التعامل مع القنابل لم يكن تخصصه

وأردف مدير الكلية الجوية الأسبق والحاصل على وسام نجمة سيناء في حرب أكتوبر: «أتذكر الشهيد رائد عبدالسميع وكان قائد السرية، قرر أن يتعامل مع القنبلة الثالثة، لأن تعليمات صدرت بإصلاح الممر خلال 4 ساعات، وذلك رغم أن التعامل مع القنابل لم يكن تخصصه، فاصطحب فريق الغزالة وتعاملوا مع المشكلة واستشهدوا جميعا».