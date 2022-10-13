تشييع جنازة أحد أبطال حرب أكتوبر بكفر الشيخ.. توفي وهو يتوضأ لصلاة الضحى

شيّع أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جثمان «السعيد القصبي»، 76 عامًا، وشهرته «محمد القصبي»، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي توفي أثناء وضوئه لصلاة الضحى، أمس الأربعاء.

وأدي العشرات من أُسرة وزملاء الراحل وأهالي بيلا، صلاة الجنازة عليه في مسجد المرسي ببيلا، ووارى جسده الثرى في مقابر العائلة ببيلا، وسط حالة من الحُزن الشديد وانهيار من أُسرة المتوفي أثناء وداعه.

دفن الجثمان بمقابر العائلة

وعقب الانتهاء من دفن الجثمان قام أفراد أُسرته بالوقوف أمام قبره، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأثار خبر وفاة السعيد القصبي حالة من الحُزن لدى أهالي مدينة بيلا، وزملائه وأفراد أُسرته، الذين حرصوا على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المُقرر، أن يُقام عزاء كبير للراحل في مضيفة المعداوي بمسقط رأسه بمدينة بيلا، يحضره العديد من أهالي مدينة بيلا والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ابن شقيقه: كان محبوباً من الجميع

من جانبه، قال ياسر القصبي، ابن شقيق الراحل، لـ«الوطن»، إن جنازة عمه السعيد القصبي، كانت جنازة مهيبة، شارك فيها العديد من أهالي مدينة بيلا، لافتاً أن عمّه كان محبوباً من أبناء مدينته، ومشهود له بالطيبة وحُسن الخلق.

وأكد «القصبي»، إن عمّه رزقه الله بحُسن الخاتمة بعد وفاته أثناء وضوئه لصلاة الضحى، كما توفي في شهر أكتوبر وبعد أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الـ 49 على انتصارات أكتوبر التي شارك بها، متابعاً: «جنازته كانت بتجري، وكان فرحان علي الغسل ومُبتسم، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

كان السعيد القصبي، وشهرته «محمد القصبي»، 76 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973م، توفي أمس الأربعاء داخل منزله بمنطقة القطعة ببيلا، بشكل مُفاجئ أثناء وضوئه لأداء صلاة الضحى.

البطل المتوفى كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، وسبق أن تم تكريمه لمشاركته في الحرب، وكان يعمل لدي شركة الغزل والنسيج، ثم انتُدب للعمل في أحد مضارب الأرز الحكومية، وعُرف عنه الطيبة الشديدة وحُب الجميع له.