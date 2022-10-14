ضبط مسجلي خطر لاستغلالهما عشرات الأطفال في التسول بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية باستغلال الأطفال الأحداث، والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، والتنمر عليهم في الجيزة.

وضبط المتهمين، وبصحبتهما اثنان من المجني عليهم، بسؤالهما أقرا بما جاء في التحريات، واعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء في أقوال المجني عليهما، واتخذت الإجراءات القانونية.