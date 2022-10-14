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ضبط مسجلي خطر لاستغلالهما عشرات الأطفال في التسول بالجيزة

كتب:

محمد بركات
01:07 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية باستغلال الأطفال الأحداث، والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، والتنمر عليهم في الجيزة.

وضبط المتهمين، وبصحبتهما اثنان من المجني عليهم، بسؤالهما أقرا بما جاء في التحريات، واعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء في أقوال المجني عليهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

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