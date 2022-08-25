قائد الدفاع الجوي: نحمي سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بدعم قوات الدفاع الجوي، من خلال توفير أحدث الأنظمة من عناصر استطلاع أو إنذار، وكذلك تطوير مراكز القيادة والسيطرة والأنظمة المعاونة التي تمكن القوات من التعامل مع جميع التهديدات والتحديات الحديثة، وتنفذ المهام المكلفة بها، بالتعاون الوثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية.

قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا في جميع أنحاء مصر

وأضاف «حجازي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على شاشة «دي إم سي»، أنه يطمئن الشعب المصري على أن قوات الدفاع الجوي، وهي القوة الرابعة في القوات المسلحة المصرية، تعمل ليلا ونهارا وسلما وحربا في جميع أنحاء مصر، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.

حجازي: نظل دائما جنودًا أوفياء حافظين العهد

وتابع قائد قوات الدفاع الجوي: «نعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على أن نسير قدما في تطوير وتحديث قوات الدفاع الجوي، ونظل دائما جنودًا أوفياء، حافظين العهد ومضحين بكل غالٍ ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها؛ لتظل مصر درعًا لأمتنا العربية، حمى الله مصر شعبًا وجيشًا باسلًا، يحمي الإنجازات ويصون المقدسات».