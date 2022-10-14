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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف أتوبيسات الكهرباء والغاز في شرم الشيخ

كتب:

محمد مجدي
01:18 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
جانب من الأتوبيسات الصديقة للبيئة في مدينة شرم الشيخ

جانب من الأتوبيسات الصديقة للبيئة في مدينة شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اصطفاف أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز استعداداً لعملها في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية التي بدأها رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة استعدادات المدينة لتصبح «مدينة خضراء»، ضمن تجهيزات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، خلال شهر نوفمبر المقبل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.