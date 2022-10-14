رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف أتوبيسات الكهرباء والغاز في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اصطفاف أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز استعداداً لعملها في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية التي بدأها رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة استعدادات المدينة لتصبح «مدينة خضراء»، ضمن تجهيزات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، خلال شهر نوفمبر المقبل.