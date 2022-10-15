مدير شؤون ترميم الآثار: الملك الذهبي توت عنخ آمون بطل المتحف الكبير

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يضم متحفا للمراكب الخاصة بالملك خوفو، وهو أول متحف نوعي على مستوى العالم يعرض مركبي الملك خوفو المركب الأول والثاني، الذين نقلا إلى المتحف المصري الكبير، وتم ترميمهما وتجميعهما بالاشتراك مع الجانب الياباني.

مراكب الملك خوفو تزين المتحف المصري الكبير

وأضاف مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، في تصريحا لـ«الوطن»، أن الإنشاءات الخاصة بمراكب الملك خوفو تم الانتهاء منها بنسبه 100%، والتشطيبات انتهت بنسبة 80%، والمبني المصمم لها يرجع تصميمه وفكرته إلى اللواء المهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير.

توت عنخ آمون بطل المتحف المصري الكبير

وأوضح أن بطل المتحف الكبير هو الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، حيث تم نقل 95% من مقتنيات وكنوز الملك المقدرة بنحو 5300 قطعة أثرية خاصة بالملك، من ضمنها العجلات الحربية وسرير الملك، ولكن لم يتم نقل القناع الذهبي الذي يعد تحفه فنية إلى المتحف الكبير، وما زال في المتحف المصري بالتحرير، ولم يتبق سوى مجموعة قليلة في متحف التحرير، وسيتم نقلها قبل الافتتاح بوقت كافٍ، لافتاً إلى أنه تم تصميم قاعتي عرض رئيسية على مساحة 7200 مترمربع تحتوي على كل كنوز ومقتنيات توت عنخ آمون.

وأشار إلى أن المتحف الكبير سيكون المكان الأساسي والبيت الكبير الذي سيضم كل روائع وكنور الملك توت عنخ آمون في فاترينات وقاعات عرض من أجمل قاعات العرض التي تم تصميمها، ليتم عرض كنوز ومجوهرات وروائع الملك التي تصنف من أجمل المقتنيات والكنوز، التي تم اكتشافها على مر العصور.