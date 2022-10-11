«السياحة»: اعتماد مشروع المتحف المصري الكبير كمبنى أخضر خلال أيام

ترأس، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال الاجتماع عرض اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به فيلماً تسجيلياً استعرض خلاله آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، ومنطقة الزراعات (land Scape) وأنظمة الإضاءة والتأمين والأعمال الأثرية بالمتحف، بالإضافة إلى آخر تطورات الأعمال بمتحف مراكب خوفو.

وقام أيضا بإطلاع المجلس على آخر مستجدات الأعمال بالمنطقة التجارية وبملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، حيث أشار إلى أن نسبة انجاز الأعمال بالمنطقة التجارية وصلت إلى ٨٥ %.

كما أحاط أعضاء المجلس بفوز مشروع المتحف المصرى الكبير بجائزة أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر" Green Building Award، وذلك خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27" والذي نظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة، خلال الفترة من 11إلى 13 سبتمبر الماضي بمشاركة اثنتي عشر دولة عربية وأجنبية، كما حصل المتحف على جائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت عن طريق التطبيق الذكي bim model award.

وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اعتماد مشروع المتحف كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري والتي تفيد اعتماد كافة مباني مشروع المتحف كمباني خضراء يتوافر بها الإستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والثقافية، ليصبح بذلك أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر وبما يتماشي وقيمته الحضارية وكونه أحد أهم وأكبر متاحف العالم.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة أن تكون المطاعم والمحلات التي ستكون في منطقة الخدمات بالمتحف مختارة بعناية كبيرة وذات طابع مصري وبما يضمن تقديم أفضل مستوى للخدمات مع خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل ويتعرف خلالها على الحضارة المصرية العريقة ويستمتع في الوقت نفسه بالأنشطة الترفيهية على النحو الذي يتواكب مع فكرة ورسالة المتحف ودوره التعليمي والتثقيفي والسياحي.