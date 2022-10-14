مصطفى قمر عن حفله في جامعة الإسكندرية: «العشق.. وهستعيد ذكرياتي»

أعرب الفنان مصطفى قمر، عن سعادته لحفله المقرر إقامته غدا في جامعة الإسكندرية، وذلك من خلال نشر فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقال مصطفى قمر خلال الفيديو: «جمهور إسكندرية أول جمهور قدمتي لسلم النجاح، أول جمهور اقتنع بيا وأول جمهور نجحني، بحبكم جدا وهغني في الإسكندرية جوه جامعة الإسكندرية اللي عملت فيها أول حفلة في حياتي، أنا سعيد جدا بالحفله دي وهستعيد كل ذكرياتي معاكم، هنغني سوا وهنغني بالجيتار معدنا بكره السبت منتظركم».

وعلق مصطفى قمر على الفيديو قائلا: «تخيلوا مدى سعادتي حاغني بكرة بإذن الله جوة جامعتي جامعة الإسكندرية وحاغني معاكوا في نفس المكان اللي غنيت فيه أول حفلة في حياتي مستنيكم.. إسكندرية العشق».

فيلم «أولاد حريم كريم»

ويستعد الفنان مصطفى قمر لتصوير فيلم «أولاد حريم كريم» وهو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، والذي حقق نجاح كبير وقت عرضة منذ 15عاما وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن وهم داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ريهام عبدالغفور والراحل طلعت زكريا.