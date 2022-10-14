خبير سياسي: رئاسة مجلسي البنك الدولي وصندوق النقد تؤكد نجاح خطط المركزي المصري

أثنى الدكتور أحمد مصطفى رئيس المركز المصري الدولي للدراسات والعلوم، والخبير السياسي، على ترؤس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19.

مواجهة التداعيات الاقتصادية والتضخم

وأكد الخبير السياسي أن تلك الخطوة تؤكد نجاح سياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، ومواجهة التضخم في ظل الاقتصاد العالمي الذي يشهد عددًا من التحديات، إذ بلغ التضخُم أعلى مستوياته منذ عدة عقود، وضاقت الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية التي تعتبر مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي طال أمدها.

رئاسة مصر لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد

و شارك بالجلسة التي رأسها محافظ البنك المركزي والتي عقدت عصر اليوم الجمعة، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحضور ما يزيد عن 3 آلاف مسؤول يمثلون 189 دولة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم.