دينا عبدالفتاح: كلمة محافظ البنك المركزي تناولت تحديات كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا

قالت دينا عبدالفتاح، رئيس وكالة العلاقات العامة المسؤولة عن تغطية البنك المركزي المصري، والمحللة الاقتصادية، إن كلمة محافظ البنك المركزي أمام الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تناولت التحديات الكبرى التي تواجه كافة دول العالم خلال الفترة ما بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

عبدالفتاح: أكثر من 132 مليون شخص بالعالم معرضون للفقر في 2030

وأضافت «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن محافظ البنك المركزي ركز في كلمته على التحديات التي تقابل الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل، كونها أكثر الدول تأثرا بجائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأمور الأخرى التي تصدرها قضية تغيرات المناخ، والتي تشكل تحديات هيكلية لتلك الدول، ومنها تعرض أكثر من 132 مليون شخص حول العالم للفقر المدقع بحلول عام 2030.

عبدالفتاح: الدول اللي زينا متأثرة بشكل بالغ الخطورة

واستطردت: «أهم المحاور اللي تناولها محافظ البنك المركزي خلال رئاسته للجلسة أنه طالب الصندوق والبنك الدولي بضرورة الالتفات إلى متطلبات تلك الدول، بما لا يعرض مكتسبات التنمية التي حققتها تلك الدول بشق الأنفس لأي نوع من أنواع الاهتزازات، والدول اللي زييا متأثرة بشكل بالغ الخطورة بالتغيرات التي يمر بها العالم حاليا، والدول دي عملت مجهود كبير جدا لتحقيق مكتسبات تنموية خلال السنين اللي فاتت».

وأوضحت أن جميع الدول تواجه حاليا عددا من المخاطر الكبرى، إذ كان المحور الرئيسي لمباحثات خريف هذا العام السعي لإيجاد حلول مختلفة، وفي هذا الإطار أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة، والذي يعمل على توسعه نطاق الحزم التي تقدم لمثل تلك الدول لتمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجا.

وتابعت: «السياسات المالية المنضبطة أهم عوامل تحقيق النمو الاقتصادي».