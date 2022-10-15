إشادات الجمهور بأغنية «سيبوه» لـ عمرو مصطفى: «عمرك ما فشلت في إبهارنا»

نال الفنان عمرو مصطفى، إشادات عديدة، بعد طرح أغنيته الجديدة «سيبوه»، رابع أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «غيرك مين».

وجاءت تعليقات الجمهور على أغنية سيبوه لعمرو مصطفى تحمل إشادات كبيرة، منها: «لحن بيعلق في الدماغ اوي.. خصوصا الكمنجات جميلة، والتوزيع رائع بجد.. ثقتك بنفسك هي اللي مخلياك تعمل ألحان جميلة كده».

وعلق آخر، قائلا: «كلمات جميلة ولحن روعة، وإحساس وصوت مالهمش حل ربنا يسعدك».

وجاء تعليق آخر: ⁦ عمرك ما فشلت في أنك تبهرنا، الأغنية جامدة، بالتوفيق يا أسطورة

وقال آخر: «جامدة الأغنية واللحن والكلمات إبداع، وعبقري يا عمرو ربنا يحقق لك كل ما بتتمناه»

أغنية سيبوه لـ عمرو مصطفى

أغنية «سيبوه» كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية: «بقالي ليالي خلاص مبقاش يجي فـ بالي.. ناديته.. رماني.. ولما نسيته جالي.. راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد.. قولوله يا ريت يا ريت كانت تفيد.. سيبوه يفكر في زمان.. سيبوه يقول أنا ندمان.. سيبوه كمان مرة يقول.. سيبوه يقول مرة كمان نصيبه.. أسيبه».