العودة للطبيعة شعار «أنوار»: بزرع وأحلب البهايم وأربي الطيور

الفلاحة أصل التراث وبداية الحضارة المصرية، ولطالما كانت الفلاحة المصرية رمزًا ومثالًا يحتذي به في القوة والأصالة، ومن الأمثلة الإيجابية في هذا المجال «أنوار فاروق» فلاحة بسيطة من قرية بمحافظة الدقهلية، كرست حياتها لتلك المهنة ونشأت على حبها منذ صغرها وأسبابها لا تتعلق بالمال بل برؤية أهمية الفِلاحة في الحياة خصوصا أنها مهنة المصريين منذ قديم الأزل.

«أنوار»: يومي بيبدأ بعد الفجر

عندما يصدح صوت الأذان في الأرجاء بعذوبة، وتبدأ خيوط الشمس في الانتشار تدريجيًا كاشفة عن نضر النبات وجماله في الريف المصري، تستيقظ «أنوار» ذات الـ48 عامًا، لتبدأ يومها بنشاط وحيوية، وتؤدي فروضها اليومية بكل رضا وحب، ثم توجه اهتمامها لأرضها وعائلتها: «يومي بيبدأ من بعد الفجر على طول 5 ونص كده، برتب البيت وأجهز الفطار، وبعدها أبدا أخد بالي من المزرعة اللى بنيتها أنا وجوزي أدام البيت».

رغم عدم معرفتها بالمبادرات الجارية من جانب الدولة حاليًا للحفاظ علي البيئة، ونشر اللون الأخضر، إلا إنها كانت تطبق تلك المبادرات بالفطرة ودون تعليم، فهي تهتم بإن يكون كل الطعام الذي تتناوله هي وزوجها وأبنائها، من زراعة يدها وأرضهم الزراعية، وتحرص «أنوار» على تشجيع أولادها لاستغلال الموارد الطبيعية التي حولهم والإستمتاع بمنتجاتها: «لازم الأكل كله يكون من خير الأرض، بحلب البهايم أخد منها اللبن وأحوله لقشطة وزبدة، وسمنة، وجبنة، بناكل فراخ بلدي أنا اللي بربيها وبأكلها فا عارفة أنها مش هتضرني ولا هتضر عيالي».

«أنوار»: أنا أشطر واحدة في جمع القطن

أشارت «أنوار» إلى عملها سابقًا في فلاحة الأرض وقدرتها على القيام بأغلب المهارات المطلوبة من بذر الحبوب ورش السماد وجمع محاصيل وخصوصًا جمع القطن فقد كانت تجيد تأديتها علي أكمل وجه: «مبعملش حاجة في الأرض حاليًا مركزة على المزرعة اللي عندي، بس لما كنت صغيرة وشديدة كنت بعرف أعمل أي شغل، أشطر واحدة في جمع القطن، وبعرف أحش البرسيم وأجمع البامية».

بجانب كونها عاملة، فهي أم تحرص علي تعليم أبنائها وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية، فتخرجت ابنتها من كلية التمريض جامعة المنصورة، وبالنسبة للابن فهو في الفرقة الرابعة من كلية الحقوق، وفي المقابل فإنها تحصل علي دعم عائلتها لها ومساعدتهم في الأيام التي تكون فيها غير قادرة على العمل، ولكنها تفضل العمل بنفسها: «ببقى مبسوطة وأنا بعمل الشغل ده وبدعي ربنا يديني الصحة عشان أشتغل كل يوم، وبستغرب اللي مش بيحبوا مهنة الفِلاحة».