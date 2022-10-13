جني 32 ألف فدان من محصول القطن بالشرقية.. سعر القنطار 4260 جنيها

وصل أعلى سعر لقنطار القطن في حلقة المزاد العلني الأخير بمحلج أبو الأخضر بالشرقية نحو 4260 جنيها، يأتي ذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن وفي حضور 14 شركة من تجار الأقطان.

وأوضح المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى عقد المزاد العلني الثاني في المحافظة لبيع محصول القطن في محلج أبو الأخضر وافتتح سعر القنطار3891 جنيه، لكنه تحرك ووصل أعلى سعر نحو 4260 جنيها، بينما كان أقل سعر للقنطار الواحد لـ 4165 جنيه.

توريد 12 ألف قنطار لحلقة التسويق الثانية:

وأشار المهندس أشرف طه نصير، إلى توريد 12781.689 قنطار قطن لحلقة المزاد العلني من حقول المزارعين حتى الآن بواقع 10090 كيس، يتراوح سعر القنطار ما بين أقل وأعلى سعر 4165 و4260 جنيه.

جني 32 ألف فدان من القطن

وأضاف مدير عام مديرية الزراعة، أنه جرى جني 32 ألف فدان من محصول القطن منذ بدء موسم الجني من إجمالي56117 فدان من تقاوي صنف جيزة 94، الذي يتميز بغزارة الإنتاج.

وحظيت الشرقية بزيادة المساحة المنزرعة بواقع 20 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وتصل إنتاجية الفدان من 9 إلى 11 قنطار.

حلقات المزاد العلني تحمي المزارع

وتستمر حلقات البيع بالمزاد العلني البالغ عددها 29 حلقة تسويقية في استقبال الأقطان، في المواعيد المقرر لها فتح المزاد، وبلغ أعلى سعر لقنطار القطن 4260 جنيه، وهو ما أتاح للمزارع حضور بيع محصوله دون سماسرة أو وسطاء تقاسمهم ثمن المحصول.