باحث: 681 عالما مصريا ضمن قائمة الأفضل بجامعة ستانفورد لشهر أكتوبر

قال الدكتور محمد زيدان، الباحث بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات فرع الغردقة جامعة جنوب الوادي، إن جامعة ستانفورد تصدر تقريرا كل عام فى شهر أكتوبر لتصنيف العلماء، موضحًا أن التقرير الأول الذي صدر عن جامعة ستانفورد الأمريكية كان فى عام 2020 والثاني فى عام 2021 والتقرير الأخير صدر في 10 أكتوبر من العام الجاري، وكان ضمن القائمة 681 عالما مصريا.

التقرير يصنف العلماء بناء على 6 مؤشرات للعلماء الأكثر تأثيرا في كل عام

وأضاف الباحث بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات فرع الغردقة جامعة جنوب الوادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن هذا التقرير يصنف العلماء بناءً على 6 مؤشرات للعلماء الأكثر تأثيرا في كل عام، موضحا أن التقرير هذا العام صدر لقياس 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

تم تصنيف العلماء إلى 22 تخصصا علميا

وتابع الباحث بقسم الذكاء الاصطناعي فرع الغردقة جامعة جنوب الوادي، أنه تم تصنيف العلماء إلى 22 تخصصا علميا، مشيرا إلى أنه يعمل ضمن مجموعة بحثية تعمل على نوع جديد من الذكاء الاصطناعي يسمى بـ«الذكاء الإصطناعي الكمي» أو «الحوسبة الكمية»، وهي نوع جديد من الكومبيوتر يختلف تماما عن الكومبيوتر العادي وهو عبارة عن جهاز كومبيوتر يعمل من خلال الذرات بدلا من الدوائر الكهربائية.

الذكاء الاصطناعي يثير اهتمام الشباب والأطفال

وأوضح زيدان أن الاحصائية التي تتبع جامعة ستانفورد الأمريكية تحتوي على 681 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يثير اهتمام الشباب والأطفال فهو ليس حكرا على الباحثين في هذا المجال، فتأثيره أصبح يشمل المجالات الطبية ومجالات الهندسة ومجالات الاقتصاد.