برلماني يطالب بتقديم حوافز للمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي.. تنمية وأرباح

قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، خاصة أن دول العالم أولت اهتمامًا كبيرًا بالرقمنة والتكنولوجيا واعتمدت على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على توفير طاقة حاسوبية شاملة للإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي.

أهمية تعظيم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي

وقال «محسب»، إن دراسة ألمانية أكدت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج عنه ما يصل إلى حوالي 488 مليار يورو، يتحقق 70 % منها، أي 330 مليار يورو، من خلال توفير تكلفة الإنتاج، بينما تحقق الـ30 %، أي 150 مليار يورو، كأرباح، مؤكدة أن المخاوف من فقدان الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي ليس لها ما يبررها في معظم الحالات، وتنص الدراسة على أن أكثر من 70 % من الاستخدامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تكون بديلاً عن العاملين، وإنما سترفع من القدرة على الإبداع وإمكانيات المنافسة بالتعاون مع القوى العاملة كما هي.

وشدد «محسب»، على أهمية إعادة النظر في تعظيم دور الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في زيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى إسهاماته في زيادة القدرة على تحقيق أرباح بالمليارات، لافتا إلى أن مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات والأبحاث، توقعت أن تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في اقتصاد دول المنطقة بنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030، بواقع 135.2 مليار دولار، ما يمثل %12.4 من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مقابل 42.7 مليار، ما يوازى 7.7 من الناتج المحلي في مصر، وسيضيف الذكاء الاصطناعى 96 مليار دولار لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بما يعادل %13.6 من الناتج المحلى الإجمالي.

الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعي

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع قوانين لدفع الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعي ، خاصة أن الدولة المصرية بذلت مؤخرًا جهودًا واضحة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية، كما توسعت في إنشاء تخصصات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على دراستها، و بتقديم حوافز للمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا مؤسسات الدولة بالتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال صياغة رؤي متكاملة، تدعم الابتكار والإبداع وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في هذا المجال.