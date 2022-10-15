القبض على «عصابة آثار» في الفيوم.. «اتمسكوا بـ 27 تمثال»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بحوزتهما عددًا من التماثيل والعملات المعدنية المقلدة لاستخدامها في أعمال النصب على المواطنين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها للنصب والاحتيال على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم.

العثور على 27 تمثالًا بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «27 تمثالًا مختلف الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتهم - قطعتين من أجزاء تماثيل - كمية كبيرة من العملات المعدنية المقلدة وزنت حوالى 20 كيلوجراما- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- هاتفي محمول».

بمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأثرية المضبوطات للحصول على مبالغ مالية منهم.