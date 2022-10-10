المشدد7 سنوات لـ5 أشخاص بينهم أشقاء في قضية التنقيب عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، بمركز أخميم بمحافظة سوهاج .

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الجاري 2022 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما ضبطت مديرية أمن سوهاج 5 أشخاص بينهم أشقاء لتنقيبهم عن الأثار داخل مركز أخميم بمحافظة سوهاج بمنزل أحدهم، ووجدت حفرة بعمق 6 أمتار وأدوات حفر واعترف المتهمين بالحفر بغرض التنقيب، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

حيث وجهت الجهات المختصة لكلا من «ح.ع» و شقيقة و«أ.ع»، و و«م.خ»، وشقيقة «ح.خ» و«ك.أ»، بتهمة الحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد سنوات لكلا منهم.