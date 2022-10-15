بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السابع للإفتاء إلى مطار القاهرة

بدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال كبار الشخصيات العامة وعلماء الدين ورجال الإفتاء، الوفود المشاركة في فاعليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته الإثنين المقبل تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وأمس: الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد، الدكتور محمد البشاري أمين عـام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعمر دكوري، نائب مستشار الشئون الدينية في بوركينا فاسو، الدكتور محمد حافظ الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، ورولاند شاتز الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم لمتحدة لـ التنمية المستدامة بزيورخ بسويسرا.

مفتي البوسنة والهرسك السبق يصل القاهرة

كما وصل اليوم أيضا الشيخ مصطفى سيرتش، المفتي السابق للبوسنة والهرسك، والدكتور عبد الرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء بدبي، والدكتور محمد عيضة مهدي شبيبة، وزير الأوقاف اليمني، وحاجي مزنان بن حاجي يوسف، نائب مفتي بروناي، والشيخ اسلموا ولد سيد المصطف رئيس هيئة الإفتاء في موريتانيا، والدكتور إيلدار محمد شين، مفتي إستونيا، والدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية.

انطلاق مؤتمر الإفتاء 17 أكتوبر الجاري

جدير بالذكر أن دار الإفتاء تعقد مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الإثنين المقبل، على مدار يومي 17 و18 أكتوبر، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، وبحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.