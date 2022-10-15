انطلاق أعمال أسبوع «استدامة وطن» لمناقشة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

انطلقت أعمال مهرجان أسبوع «استدامة وطن» للثقافة والعلوم والفنون لمناقشة التغيرات المناخية وتحضيرات مصر لاستضافة قمة قادة المناخ كوب 27 بقاعة المؤتمرات بفندق تيوليب المعادي برئاسة الدكتورة رشا عبدالعزيز، وبحضور عدد من خبراء البيئة والشخصيات العامة والمهتمين بملف التغير المناخي.

جلسات علمية بحضور علماء متخصصين في التنمية المستدامة

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رشا عبدالعزيز بالحضور مؤكدة أهمية اطلاق المهرجان الذي يناقش التنمية المستدامة، ويشمل على جلسات نقاشية علمية بحضور عدد كبير من العلماء المتخصصين في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المهرجان سيشمل فاعليات فنية وثقافية وعلمية، بمشاركة مجموعة من العلماء والخبراء والشباب مؤكدة فخرها بمصر والتي ستنظم خلال الأيام القادمة قمة المناخ كوب 27 بحضور ممثلين عن كل أنحاء العالم.

برلمانية: مصر تخطوات خطوات مهمة في التنمية المستدامة

وفي سياق متصل أكدت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب أن مصر تخطو خطوات ثابتة ومهمة في التنمية المستدامة برؤية مصر 2030 والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدة بالإنجازات التي تشهدها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية والتحضير لمؤتمر المناخ كوب 27.

وحكت خلال كلمتها عن تجربتها في نشر الوعي البيئي ومواجهة التلوث المسبب للتغيرات المناخية، بإطلاقها جلسات حوارية ونقاشية في مختلف القرى والمدن ضمن فاعليات صالون 30 يونيو الثقافي، كما استعرضت جهودها في التوعية بأهمية المساحات الخضراء بين الطلاب والنشأ بما في ذلك زرع 1000 شجرة مثمرة في المدارس والوحدات الصحية بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

مديرة إحدى الشركات تستعرض إنجاز شركتها لمواجهة التغير المناخي

وتحدثت رحاب العبد مديرة إحدى الشركات العالمية كثيفة العمالة عن تجربة الشركة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة، واستبدال الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة، وإقامة مشروع لتنقية هواء المصنع لأول مرة في مصر.

كما أشادت بنجاح فريق عمل إدارة الشركة في نشر الوعي البيئي بين أكثر من 4500 عامل عن أهمية العمل البيئي ومواجهة التلوث وخطورة التغيرات المناخية على البشر، مشيدة بسلوك العمال الذي تغير بدرجة كبيرة مما أصبح له عائد اقتصادي نتيجة لتوفير الكهرباء والمياه وفصل العمال للمخلفات من المنبع.

حضور عدد من الشخصيات العامة

حضر الجلسة الافتتاحية للمهرجان عدد من الخبراء والشخصيات العامة والمهتمين بالمجال منهم المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف والنائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والمهندسة سماح صالح مدير عام وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة نائبة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والأستاذ الدكتور مهندس محسن شاهين والدكتور مهندس منال متولي وكيل لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين ممثلين عن نقيب المهندسين والمهندس خالد منتصر مدير السلامة والصحة المهنية بشركة چيد تكستايل إيجيبت وخبير خفض الانبعاثات الكربونية تقليل استهلاك الطاقة، وعدد من الخبراء والمختصين مجموعة كبيرة من الشباب.