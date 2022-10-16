أيمن الجميل: صلابة الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية رغم الأزمات العالمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدمت شهادات واضحة على صلابة وتنوع الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم ما يشهده العالم من أزمات طاحنة من جراء جائحة كورونا وتوابعها وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في أكبر موجات من الغلاء والتضخم منذ عقود.

وصول متوسط النمو إلى 6.6%

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي الشامل، والنهوض بالقطاعات الكبري للاقتصاد المصري مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، وراء وصول متوسط النمو إلى 6.6% ليصبح من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات العالمية ،بشهادة المؤسسات الدولية، بعدما تجاوز العديد من العقبات التي كانت قبل 2013 علاوة على امتلاك المزيد من الصلابة والقوة في مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مؤشرات الاقتصاد المصري تؤكد زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%و 27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية، وتقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية ، حيث انحازت الدولة المصرية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ، حيث تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعني تخصيص دعم نقدي لأكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر.

صلابة الاقتصاد المصري

وأشار أيمن الجميل إلى أن تنوع وصلابة الاقتصاد المصري تتمثل في تحقيق أداء جيد خلال العام الصعب على مستوي العالم «2021-2022" حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، مع السيطرة على معدلات البطالة وتسجيل الميزان التجاري النفطي فائضًا 4.4 مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو 600 مليون دولار شهريًا مع استهداف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.

وأضاف أيمن الجميل أنه في ظل الأزمات المالية العالمية والتأثير السلبي على سلاسل الإمداد والنقل ، حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 29% خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% رغم حالة عدم التيقن لدي المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18% لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيو من العام الجاري، لافتًا إلى أن الإحصاءات الحكومية الرسمية تؤكد نجاح الدولة المصرية في تحويل العجز الأولي بنسبة 8.4% في العام المالي 2013- 2014 إلى فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16.5% في العام المالي 2013-2014 إلى 6.1% في يونيو2022، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4% في العام المالي الماضي