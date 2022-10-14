الرئيس السيسي: الطرق الجديدة ستحدث نقلة مرورية غير مسبوقة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، قائلا إن مثل هذه المشروعات ستحدث نقلة مرورية بشكل غير مسبوق.

إنشاء محاور موازية للدائري

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أنه يجري حاليا إنشاء محاور موازية للطريق الدائري، كما يجري في الوقت ذاته إنشاء شبكة من الطرق في كل كتلة سكانية موجودة لخدمة سكانها.

وتابع: «لو أنت ساكن في منطقة زهراء المعادي، وتبقى محتاج تروح لحد الدائري علشان تتحرك عليه، هيكون فيه محور موازي تتحرك فيه بسهولة».

وأبدى الرئيس السيسي ملاحظته على دوائر المرور، قائلًا: «كانت ملحوظة بالنسبة لي إن المتحركين بينحرفوا بشدة للتحرك داخل الدوائر».

ورد المهندس المسؤول عن أحد مشروعات الطرق، قائلًا: «إحنا بنضمن إن القادم ياخد سرعته لدخول الدوران».