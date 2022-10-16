مدبولي يستعرض تقريرا عن القافلة الطبية الموسعة في شمال سيناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صنّاع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم، خدمةً لأهالي محافظة شمال سيناء في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار التقرير إلى أنّ القافلة استمرت على مدار 3 أيام، حيث انطلقت من داخل مستشفى العريش العام، واتصالًا بذلك، أصدر محافظ شمال سيناء، توجيهاته للأجهزة التنفيذية في المحافظة، للتعاون وإنجاح القافلة، كما حرص على استقبال وفد من قيادات القافلة، ضمّ الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، وهاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وعدد من قيادات جامعة طنطا.

خدمات طبية بجودة عالية

وأكدّ الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنّ القوافل تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة الى الأهالي في مناطق معيشتهم.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنّ أعمال القافلة شملت عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال، وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما تم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة في مختلف التخصصات.

وأكد أنّ القافلة أجرت الكشف الطبي على 700 حالة في تخصص الرمد وجراحات العيون، وإجراء كشف «إيكو – كاريوجرافي» لـ108 حالات، والكشف على 196 حالة في تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة في أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية في التخصصات المتاحة بالقافلة.

القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف شعبان، أنّ أعمال التجهيز للقوافل شملت التنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، للقضاء على قوائم الانتظار في اجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام في عدد كبير من التخصصات.

من جانبه، أوضح هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير، أنّ المؤسسة حريصة على تقديم خدماتها لكل مصري على أرض الوطن، خاصة المحافظات الحدودية، كما أنّ المشاركة في تنفيذ القوافل من قِبل صناع الخير في محافظة شمال سيناء؛ يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهذه البقعة المباركة من أرض مصر.

وأضاف عبدالفتاح، أنّ القوافل تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا، وأنّ القافلة تم تنظيمها من داخل مستشفى العريش العام، خدمةَ لكل أهالي العريش والمناطق المجاورة، إضافة إلى مناطق بئر العبد أيضًا.

وأشار المدير التنفيذي لصناع الخير، إلى أنّ المؤسسة تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة «عنيك في عنينا»، حيث تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبي وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة ومن خلال أحدث الأجهزة الطبية، وتشخيص حالات الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبًا، وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدًا لإجرائها قريبًا، وأنّ القوافل شهدت التوعية بطرق الوقاية من أمراض القدم السكري ضمن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأعربت دينا مصطفى، الملقبة بـ«بنت سيناء»، أمينة المرأة لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن خالص شكرها للاستجابة السريعة من الجهات المنفذة للقافلة، لرغبة أهالي شمال سيناء بتواجد القافلة لخدمتهم وما تشمله من خدمات طبية وتنموية متعددة.