استغلال كنز الصحراء من المياه الجوفية.. تطوير أكبر بئر في واحة الجارة بمطروح

صدَّق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على بدء إنشاء حوض للتبريد والخط الناقل لبئر المياه الجديد في واحة الجارة أم الصغير جنوب مطروح بـ300 كم، وذلك على عمق 660 مترا تحت الأرض، والذي تصل درجة حرارته إلى 65 درجة مئوية، لاستغلال المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية في الواحة الواقعة في عمق الصحراء الغربية للبلاد، للاستفادة من المياه لأول مرة، في الشرب والزراعة، خاصة أن هذه البئر العميقة تُعد من أكبر الآبار في الجارة غير المستغلة على مر التاريخ.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، إن هناك استجابة لطلب الأهالي لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه للشرب مع ري الزراعات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، في واحة الجارة.

دراسات لاستغلال مياه واحة الجارة

وحول المياه الجوفية أوضح اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح أجرى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الدراسات الفنية اللازمة من خلال مهندسي الجهاز لدراسة استغلال الآبار الموجودة وبالتعاون مع الشيخ جبريل عمر حمزة والشيخ أبوالقاسم سعيد من مشايخ واحة الجارة أم الصغير أصغر واحة مصرية في قلب الصحراء الغربية بمحافظة مطروح.

حوض تبريد وخط ناقل للمياه

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي أنه جرى عمل المعاينات في واحة الجارة والجسات المطلوبة والبدء في العمل بمشروع لإنشاء حوض تبريد وخط ناقل وفقا لأحدث النظم الهندسية، ما يمكن الأهالي من إضافة ما يقرب من 250 فدانًا للأرض الزراعية وعمل مخرج إضافي للاستخدامات المنزلية ومحطة مياه شرب وخط ناقل لاستغلال المياه والتي تتدفق بطاقة 660 مترًا في الساعة وبدرجة حرارة 65 درجة مئوية من البئر الجديدة.