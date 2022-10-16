محافظ كفر الشيخ يتفقد النصب التذكاري استعدادا للاحتفال بالعيد القومي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النصب التذكاري بمدينة البرلس وبانوراما معركة البرلس المقام على مساحة 1000 متر، استعداداً للاحتفال بالعيد القومي، المقرر له 4 نوفمبر المقبل، رافقه خلالها وائل فرج، رئيس مدينة البرلس.

ووجّه المحافظ، ببدء استعدادات محافظة كفر الشيخ، ومدينة الأبطال البرلس بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 4 نوفمبر من كل عام.

يرجع احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية، بعد معركة بحرية حاسمة في مياه البحر المتوسط، أمام شاطئ بحيرة البرلس، عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

واقتربت البارجة «جان بارت» من السواحل المصرية وأطلقت القذائف نحو شواطئ البرلس وبلطيم، لكن البحرية المصرية لم تقف صامدة أمام قذائف العدو، حيث خرجت ثلاثة زوارق محملة بطوربيدات للهجوم على السفينة الفرنسية العملاقة، وتطلق ستارا من الدخان ثم تطلق طوربيداتها نحو العدو.

ويقوم الضابط البحري السوري «جول جمال» بعملية فدائية بزورقه فى البارجة الفرنسية «جان بارت» ذات الرادار غير المسبوق لتشتعل بها النيران ويحقق دمارا كبيرا بها ويخرجها من الخدمة، ويصبح يوم 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

وكان أبطال المعركة من رجال البحرية المصرية هم: جلال الدين الدسوقي، وإسماعيل عبد الرحمن فهمى، وصبحى إبراهيم نصير، محمد البيومي محمد زكى من القاهرة، وعلى صالح، ومحمد رفعت، وإبراهيم الهندي من الإسكندرية، ومختار محمد فهيم الجندي من دمياط، وجول جمال، سوري الجنسية من اللاذقية، وجمال رزق الله من المنصورة.

وكرمت الدولة هؤلاء الأبطال فسميت بأسمائهم على بعض الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات، ولذلك أصبح 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ وهو يوم خالد في تاريخ محافظة كفر الشيخ ومصر والبحرية المصرية والقوات المسلحة.