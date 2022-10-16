هطول أمطار في كفر الشيخ.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالإضافة لوجود نشاط للرياح وتراكم السحب في السماء، كما ارتفعت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى 3 أمتار، في ظل حالة من الطقس البارد.

سقوط أمطار في كفر الشيخ

ومن جانبه أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، لإعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحكومية بالمدن والوحدات المحلية القروية على مستوى الإقليم استعدادا لحالة الطقس المتقلبة وهطول أمطار متوسطة على بعض المناطق بالمحافظة.

ووجه «نور الدين»، رؤساء المدن بضرورة رفع المياه من الشوارع حال تكدسها والعمل على التأكد من أن صفايات الأمطار تعمل بشكل جيد، مع ضرورة متابعة حالة الطقس على السواحل بما له من أهمية كبيرة لحركة الصيد بالبرلس.

أرقام للطوارئ والشكاوى

وكانت محافظة كفر الشيخ قد أجرت بيانا عمليا لمجابهة الأزمات وأخطار السيول والأمطار في وقت سابق، كما خصصت أرقاما لشكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طوارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، وغرفة العمليات الرئيسية على رقم 0473220792.

يذكر أن تقلبات الطقس اليوم الأحد في سواحل البرلس والمدن، قد تؤثر على حركة الصيد، والتي يعمل بها نحو 55 ألف صياد من مراكز عدة بالإقليم.