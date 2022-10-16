أستاذ بجامعة روما: بدأنا نراعي كفاءة الطاقة في البيوت «فيديو»

قال الدكتور أحمد أبو عيانة أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، إن الدولة المصرية تعمل على تعمير الصحراء ومضاعفة الرقعة العمرانية؛ لنصل إلى مساحة مأهولة بالسكان قدرها 14.5%، ويتم العمل على رفع كفاءة القائم، موضحا أنّ المجتمع الدولي بدأ يتناول قضايا التغيرات المناخية، وهناك منهجان، إما تقليل غازات الاحتباس الحراري وإمّا التكيف مع الوضع الراهن بحيث يتم تقليل من آثار تداعيات التغيرات المناخية.

استهلاك الطاقة يمثل 70% من إجمالي الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري

وأضاف أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد، أنّ استهلاك الطاقة يمثل من 65%-70% من إجمالي الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، ومن هذا المنطلق بدأت الدولة المصرية تطور أبحاثها عن مصادر طاقة بديلة.

الطاقة المتجددة لها دور مهم جدا

وتابع أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، بأنّ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة تستهدف أن يكون لدى مصر 42% من الطاقة المولدة طاقة ومتجددة وذلك في عام 2035، أي أنّ الطاقة المتجددة لها دور مهم جدا، وبدأنا نراعي كفاءة الطاقة في البيوت من حيث الإنارة والتبريد والتدفئة والاعتماد على تقنيات المعلومات.

المدن العمرانية الجديدة تراعي المعايير المنضبطة

وأشار أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، إلى أنّ المدن العمرانية الجديدة تراعي المعايير المنضبطة، من حيث التوجيه وحصد الرياح وعمل تيارات الهواء في البيت ومراعاة الاتجاه الشمسية، وكيف تكون الشوارع واسعة؟ وأن يكون هناك اتصال وسهولة من منطقة إلى أخرى.

العمران التقليدي لا يراعي البيئة

وأوضح أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، أنّ العمران التقليدي لا يراعي البيئة، ولا يكون فيه ترشيد للموارد والمياه والطاقة وملوثات الهواء، وهو ما يؤثر على البيئة والإنسان بشكل أساسي، إذ إنّ العمران القديم يشهد كثافات سكانية عالية جدا ومبانٍ متضامة ، لذلك بدأ يؤثر على الصحة النفسية والصحة الجسدية وزيادة ملوثات الهواء.