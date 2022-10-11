اتحضر للأخضر.. «مطب صناعي» فيلم مصري شجع على تعمير الصحراء منذ سنوات

تتجه أنظار سكان العالم، صوب مدينة شرم الشيخ، بداية من يوم 6 نوفمبر المقبل، لمتابعة أحداث مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر، ليرفع الجميع شعار «اتحضر للأخضر» دعما للمبادرة الرئاسية، لوقف التدهور البيئي عبر مختلف النشاطات.

وحرص المصريون دائما على دعم الاستصلاح الزراعي، ومواجهة التدهور البيئي، سواء على أرض الواقع أو في الدراما المصرية عبر عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، بينها فيلم «مطب صناعي».

سنوات عديدة مرت على عرض فيلم «مطب صناعي» الذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم، وحرصت أحداثه على حث الجميع على تعمير الصحراء، عن طريق الزراعة فيها، وتحويل الأرض الجافة غير المستغلة إلى منطقة خضراء تساعد على تحسين المناخ من جهة، وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي من ناحية أخرى.

مطب صناعي دعم أهداف مؤتمر المناخ من سنوات

وقام ببطولة تعمير الصحراء في فيلم «مطب صناعي»، الفنان أحمد حلمي الذي ظهر بشخصية «ميمي»، عندما تعرض في مأزق بعد فساد المحصول الموجود داخل مخازن الفنان عزت أبو عوف الذي جسد شخصية «فاروق» بعد دخوله في غيبوبة، وترك مسؤولية الشركة لـ «حلمي».

رغبة أحمد حلمي في تقديم الدفعة الأولى من المحاصيل للتجار بدلا من دفع الشرط الجزائي، دفعه للتفكير في تعمير الصحراء بالزراعة داخلها مستعينا بجهود بعض الشباب العاطلين، لتوفير العمل لهم.

وسرعان ما تمكن «حلمي» من تحويل الصحراء إلى أرض خضراء، وتسليم المحصول المطلوب إلى التجار في الموعد المحدد، وهي واحدة من أهداف مؤتمر المناخ الذي يرغب العالم في تجسيدها، لحماية الأرض من الكوارث المناخية الناجمة من التلوث البيئي.

وهناك العديد من الأهداف التي يسعى مؤتمر المناخ إلى تطبيقها، بينها الحث على التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.