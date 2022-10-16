مدبولي: توجيهات رئاسية بسرعة افتتاح مستشفى 500 500 للأورام  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد «مستشفى 500 500»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد زين، والعقيد إسلام عميرة، مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500 500

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنّه مشروع ضخم يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث وجّه بالالتزام بالجداول الزمنية، واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل، إذ تعد المستشفى إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه يتم التنسيق حاليا بهدف سرعة العمل على تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى، المُقرر أن تقدم خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمعهد في تقديم خدماته لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، في تخصص حيوي ودقيق، وهو علاج الأورام.

كونات مشروع «مستشفى 500 500»

واستعرض مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، مكونات مشروع «مستشفى 500 500»، حيث يضم المشروع إنشاء وتشطيب مبنى إقامة المرضى الذي يتكون من 4 أدوار «بدروم، ودور أرضي، و13 دورا مكررا»، وإنشاء وتشطيب مبنى إسكان الطاقم الطبي، الذي يشمل 4 أدوار بدروم ودور أرضي و17 دورا مكررا، وتشطيب مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 4 أدوار بدروم ودور أرضي و4 أدوار مُكررة.

كما يتكون المشروع أيضا من تشطيب مبنى الخدمات الذي يتكون من 4 أدوار بدروم، ودور أرضي، وتشطيب مبنى الربط المكون من 4 أدوار بدروم، وإنشاء محطة الخدمات المركزية، والشبكات الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام التي تشمل إقامة طرق أسفلتية، وأماكن انتظار سيارات، وأرصفة، ومسطحات خضراء، والأسوار والبوابات.

وأضاف مسؤولو الهيئة الهندسية، أنّه باستكمال منشآت مستشفى 500 500 ستصبح طاقة المعهد 340 غرفة إقامة مرضى، و680 سريرا تخصصيا، و20 غرفة عمليات، لافتين إلى انتهاء تشطيب مبنيي «العيادات الخارجية» و«الربط» بنسبة 95%، وتشطيب مبنى الخدمات الإدارية بواقع 93%، وبلغت نسبة تنفيذ تنسيق الموقع العام 80%، وشبكات الموقع العام 70%، فيما بلغ باقي مكونات المشروع معدلات تنفيذ متقدمة.