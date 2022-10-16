أعادت 30 ألف جنيه عثرت عليها.. «تعليم بني سويف» تكرم طالبة إعدادية

احتفت مدرسة سمسطا الإعدادية بنات جنوب غرب بني سويف، اليوم الأحد، بطالبة بالصف الأول الإعدادي، وذلك لأمانتها في إعادة مبلغ مالي عبارة عن 30 ألف جنيه وحلق ذهبي عثرت عليهما بأحد شوارع المدينة، وظلت تبحث عن صاحبتها حتى سلمتها لها وسط حالة من السعادة بعودة المبلغ إليه، حيث قررت المدرسة تكريم الطالبة بمنحها شهادة تكريم والاحتفاء بها أمام زملائها في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم.

وكيل «تعليم بني سويف» يُشيد بالطالبة وأخلاقها: نموذج يجب الاقتداء به

وأشاد محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، بالطالبة والتي تدعى رحمة أحمد، خلال تكريمه لها، وأمانتها وأخلاقها، قائلا خلال كلمته لها «أنتِ يا بنتي فخر لنا جميعا، ونموذج يُحتذى به في الأخلاق والأمانة وما يزيدك تفوقك، ومساندتك لأسرتك، فأنتِ ضربتِ مثلا في الأمانة»، لافتا إلى أن الأمانة من الصفات العظيمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان فهي تعلي من قيمة وشخصية الفرد وتجعله محبوبا بين الناس، مطالبا الجميع بالاقتداء بزميلتهم.

تفاصيل عثور الطالبة على المبلغ المالي

وكانت طالبة بالصف الأول الإعدادي في مدرسة سمسطا الإعدادية بنات، قد عثرت على حقيبة بلاستيكية، وبتفتيشها فوجئت أن بداخلها مبلغا ماليا 30 ألف جنيه وحلقا ذهبيا، أثناء جلوسها بجوار فرشة خضار، خاصة بأسرتها بمدينة سمسطا، وظلت تبحث عن صاحب المبلغ المالي حتى وجدته وتبين أنها لسيدة وسلمتها الكيس بمحتوياته، والتي حاولت مكافأتها بأي مبلغ مالي إلا أن الطالبة رفضت ذلك وأصرت على عدم الحصول منها على أي مبالغ مالية.

ووصفت الطالبة رحمة أحمد، لوكيل وزارة التربية والتعليم، كيفية عثورها على المبلغ المالي قائلة «كنت جالسة على فرشة للخضراوت بسوق سمسطا الشعبي خاصة بأسرتي، ووجدت حقيبة بلاستيكية بجواري وبفتحها عثرت بداخلها على مبلغ مالي وحلق ذهبي وسلمته لصاحبها بعد أن بحثت عنها، ورفضت الظهور إعلاميا عدة مرات وذلك لأن ما فعلته كان عملا لله وليس للظهور».